Xbox Series S : un mystérieux APU AMD repéré pour la version allégée de la Xbox Series X

A côté de la puissante console next gen Xbox Series X existerait au moins une variante Xbox Series S à la configuration moins musclée. Elle serait identifiée par le nom de code Lockhart qui circule régulièrement dans les rumeurs depuis au moins 2018.

Un mystérieux APU d'AMD vient d'être découvert et pourrait correspondre à la plate-forme matérielle de cette version plus légère de la prochaine Xbox. On y trouve une partie CPU à 8 coeurs à 4 GHz sans SMP (donc 8 coeurs / 8 threads) et une mémoire partagée de 16 Go (12 Go de RAM et 4 Go de mémoire vidéo).

New Unknown APU | Xbox Series S APU ? | AMD FireFlight APU/ Subor Z+ successor ?https://t.co/oXAOCV5vxN pic.twitter.com/vFA7oJOPD6 — _rogame (@_rogame) January 27, 2020

La partie GPU est quant à elle inconnue mais semble assez puissante selon les valeurs obtenues sur 3DMark, avec notamment une puissantc de traitement qui semble atteindre les 7 à 8 TFLOPS, plus haut que les 4 TFLOPS pressentis pour Lockhart.

Pour le moment, seule la Xbox Series X a une existence officielle et il reste donc à voir si Microsoft y ajoutera des variantes (si elles ne sont pas abandonnées avant leur phase de commercialisation).