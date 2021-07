Microsoft Xbox Series X et S : la disponibilité des consoles ne va pas s'améliorer de sitôt

Comme la PS5, les consoles Xbox Series X et S de Microsoft sont difficiles à obtenir. Et la situation semble toujours tendue.

Les consoles PS5 de Sony et Xbox Series X et S de Microsoft ont plusieurs points communs dont celui d'être très difficiles à acheter, la faute à des stocks très limités et partant vite.

Peu après le lancement de ses consoles, Microsoft avait indiqué que les stocks resteraient faibles au moins jusqu'au mois de juin, laissant l'espoir d'un mieux ensuite.

L'échéance est passée et la pénurie de semi-conducteurs est toujours bien là, ce qui laisse entendre que les approvisionnements ne se font toujours qu'au compte-goutte.

Dans un podcast repéré par le site Thurrott.com, Phil Spencer, responsable de la division Xbox, a confirmé que la faible disponibilité des consoles allait encore durer un moment, la faute au manque de puces mais aussi à certains éléments basiques comme le port Ethernet.

Il souligne également que la demande est aussi très forte, mettant une importante pression sur les stocks et empêchant leur renouvellement. De grosses commandes ont toutefois été placées en production mais il faut encore le temps de leur exécution avant de pouvoir les livrer.

Avec une pénurie de composants qui pourrait durer jusqu'à l'an prochain, les consoles next gen resteront une denrée rare tout au long de 2021.