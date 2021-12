Molotov : les chaînes en clair de M6 deviennent payantes

Molotov a signé un accord de distribution pour les chaînes M6, W9, 6ter et Gulli. Elles ne seront plus diffusées gratuitement sur la plateforme.

" Molotov distribuera les chaînes en clair du Groupe M6 dans le cadre de ses offres payantes ", annonce Molotov en soulignant que les abonnés concernés - et donc payants - auront accès à ces chaînes avec leurs replays, bonus et en pouvant exploiter la fonction d'enregistrement dans le cloud.

Les chaînes concernées sont M6, W9, 6ter et Gulli à la suite de la signature d'un accord de distribution avec le groupe M6. En dehors des offres payantes de Molotov qui débutent à partir de 3,99 € par mois, ces chaînes diffusées gratuitement sur la TNT ne seront plus accessibles sur la plateforme.

En début de mois, une décision de justice a condamné la plateforme de distribution TV en OTT pour contrefaçon de droits voisins et de marques, ainsi que parasitisme. En plus de l'arrêt de la diffusion des chaînes en clair de M6 faute de nouvel accord de distribution arrivé à échéance en mars 2018, des dommages-intérêts de plus de 7 millions d'euros pour le groupe M6 ont été prononcés.

Les autres chaînes en clair de la TNT...

Suite à cette décision, Molotov avait fait savoir que des discussions avec le groupe M6 étaient toujours en cours. L'issue révélée aujourd'hui n'est sans doute pas celle qui était espérée par des utilisateurs de Molotov dont le modèle freemium prend un petit coup de canif.

Molotov assure que la distribution gratuite des autres chaînes en clair de la TNT continuera. À voir, sachant qu'une procédure en justice similaire à celle du groupe M6 concerne le groupe TF1. Rappelons que Molotov vient d'être racheté par le groupe américain FuboTV pour 164,3 millions d'euros.