Montblanc MB 01 : le premier casque avec réduction de bruit active de la marque

Déjà présente sur le segment des montres connectées, la marque de luxe Montblanc s'invite aussi sur celui des casques supra-auriculaires avec un premier modèle MB 01.

Comme d'autres modèles du genre, il s'adresse aux voyageurs réguliers désireux de disposer d'un certain confort d'écoute tant en qualité qu'en isolation des bruits extérieurs.

Le casque MB 01 propose donc un arceau repliable, un traitement audio étudié exploitant une solution Qualcomm avec des réglages spécifiques pour un son équilibré mais aussi un système de réduction active de bruit.

Le Montblanc MB 01 est un casque sans fil fonctionnant en Bluetooth 5.0 mais il n'oublie pas la possibilité de se branche en filaire. Il est compatible avec la technologie AptX Adaptive de Qualcomm adaptant dynamiquement le bitrate, ainsi que le cVc et l'AAC.

On trouvera également le support de Google Assistant et une application mobile sur smartphone pour parfaire les réglages du casque. L'extérieur est en cuir et plusieurs finitions sont proposées (noir, bronze/doré, argent/blanc).

Disponible durant le printemps, il faudra compter 590 € pour s'offrir le casque sans fil Montblanc MB 01.