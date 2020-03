Montblanc Summit 2+ : la montre connectée Wear OS en eSIM chez Orange

La marque de luxe Montblanc avait participé au lancement du SoC pour montres connectées Snapdragon Wear 3100 de Qualcomm en lançant la smartwatch Summit 2 sous Wear OS.

Elle complète son offre avec une nouvelle montre Summit 2+ toujours sous Snapdragon Wear 3100 et avec Wear OS mais qui ajoute désormais une intégration eSIM activable directement dans l'interface, constituant une première mondiale.

La Summit 2+ propose plusieurs coloris et joue la carte du design vintage pour l'un d'entre eux par la finition de son boîtier et le dessin de ses boutons et de sa couronne, tout en conservant les codes de l'industrie horlogère suisse.

Par rapport à la Summit 2, l'écran est légèrement plus grand et la montre offre 30% d'autonomie supplémentaire, tout en conservant les atouts de la plate-forme Wear OS et les applications dédiées de Montblanc, dont une application pour le suivi d'activités en extérieur.

On retrouve un cardiofréquencemètre optique au dos du boîtier qui est aussi étanche et le socle de recharge peut être positionné à la verticale pour être posé sur une table de chevet et faire office de réveil.

La fonctionnalité eSIM permettra de partager un même numéro mobile entre un smartphone compagnon (Android seulement) et la montre, la rendant autonome, et, en France, Orange est l'opérateur de référence pour activer cette fonction. La Summit 2+ reste bien sûr utilisable aussi avec un iPhone mais sans eSIM.

Marque de luxe oblige, la montre Summit 2+ de Montblanc se positionne dans les tarifs hauts des smartwatches avec un prix annoncé de 1170 € et une disponibilité à partir du mois d'avril 2020.