Bon plan sur la montre connectée Amazfit GTR 3 avec notre sélection du jour (écran PC, souris, clavier...)

Aujourd'hui, mettons en avant la montre connectée Amazfit GTR 3 qui voit son prix chuter sur Amazon.

La smartwatch dispose d'un écran AMOLED de 1,39". Elle est dotée d'un cardiofréquencemètre, d'un oxymètre et d'un suivi du stress et du sommeil. Notons que la GTR 3 affiche la certification 5 ATM permettant de faire des activités sportives aquatiques avec un maximum de 50 mètres de profondeur.

La Amazfit GTR 3 intègre une batterie offrant une utilisation de 21 jours maximum. La montre connectée est compatible avec la technologie Bluetooth 5.0 et permet de ne plus rater d'appels ou de SMS importants grâce aux notifications. De plus, vous avez la possibilité de choisir parmi plus de 100 cadrans différents.

La montre connectée Amazfit GTR 3 est au prix réduit de 130 € au lieu de 180 € en activant le coupon de 30 €.



