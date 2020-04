Bon plan : la montre connectée Amazfit T-Rex de Huami en promotion ! Mais aussi notre sélection

Le bon plan du jour concerne la montre connectée Amazfit T-Rex qui est la nouvelle montre outdoor de la marque Huami qui a été présentée au salon CES 2020 de janvier dernier. Elle dispose d'un boîtier en polymère, imposant, étanche (50 mètres / 5 ATM) et résistant aux chocs avec la certification MIL-STD-810G. L'Amazfit T-Rex intègre un écran circulaire AMOLED tactile de 1,3 pouce qui permet une résolution de 360 x 360 pixels avec effet "always on display" désactivable pour préserver l'autonomie.

La montre est dotée de quatre boutons sur les tranches, d'un cardiofréquencemètre optique à l'arrière du boîtier, d'une liaison sans fil Bluetooth 5.0 pour la relier à un smartphone compagnon, mais aussi d'un module GPS. Elle peut également gérer pas moins de 14 modes de sport. Son autonomie est annoncée à 20 jours en usage normal et 20 heures en usage continu avec le GPS activé. Si vous souhaitez l'utiliser comme une simple montre la majorité du temps, elle peut durer jusqu'à 66 jours en mode économique.

Vous retrouverez la montre connectée Amazfit T-Rex en 4 coloris au prix réduit de 120 € chez Gearbest avec la livraison gratuite grâce à une promotion que vous retrouverez directement dans le panier.



