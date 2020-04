Bon plan : les smartphones Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro et Mi Note 10 en forte promotion ! Mais aussi Redmi 8,...

Le bon plan du jour concerne les smartphones Xiaomi Mi 10 et 10 Pro dont nous avons détaillé les caractéristiques complètes précédemment.

Pour rappel le Xiaomi Mi 10 / 10 Pro est doté d'une dalle de 6,67 pouces de type AMOLED avec écran à 90 Hz (120 Hz pour le Pro) qui promet une faible latence et une réactivité optimisée. L'affichage du téléphone est incurvé sur les tranches, avec un trou dans l'écran pour le capteur photo et un lecteur d'empreintes sous l'écran.

Niveau photo, on trouve un quadruple capteur qui propose ce qui se fait de mieux actuellement :

Xiaomi Mi 10

108 megapixels (PDAF, OIS)

13 megapixels (ultra grand angle)

2 megapixels (macro)

2 megapixels (3D ToF)



Xiaomi Mi 10 Pro (plus haut de gamme)

108 megapixels (PDAF, OIS)

20 megapixels (ultra grand angle)

12 megapixels (téléobjectif zoom x2 optique)

8 megapixels (téléobjectif pour zoom optique x10)



Le Xiaomi Mi 10 / 10 Pro embarque un SoC Snapdragon 865 et offre une compatibilité 5G. Il aura 8 à 16 Go de RAM ainsi qu'une mémoire interne allant jusqu'à 512 Go. Ce smartphone de chez Xiaomi est alimenté par une batterie de 4780 mAH et a le droit à une puissante charge rapide 30W, mais aussi une charge sans fil de 30W. La version Pro pour sa part affiche une batterie de seulement 4500 mAh compensée par une recharge rapide 50W en filaire et 30W en sans-fil.



Alors que le Xiaomi Mi 10 sera disponible aujourd'hui à partir de 13h en France sur le site officiel de Xiaomi, Gearbest en profite pour proposer de fortes promotions réservées à ses membres. Vous pourrez ainsi acquérir à prix réduit le Xiaomi Mi 10 8+128 Go en version globale (français ok) en 3 coloris mais aussi le Xiaomi Mi 10 Pro 8+256 Go (version globale). A quel prix me demanderez-vous avec raison ? SURPRISE :)

Comme la dernière fois, nous ne sommes pas autorisés à vous fournir les prix promotionnels de ces deux superbes smartphones mais, rassurez-vous, cela vaut le coup !

Si vous souhaitez recevoir les deux codes de réduction, il vous suffit d'utiliser notre formulaire de contact et de nous indiquer le mail correspondant à votre compte Gearbest. ATTENTION, il faut obligatoirement nous fournir le mail utilisé par votre compte Gearbest car les codes seront en effet liés à votre seul compte. Nous vous les enverrons alors directement par email.

Sinon, à noter que vous trouverez également le Xiaomi Mi Note 10 en promotion à seulement 389 € avec une expédition depuis la France en quelques jours:

mais également des Redmi de la gamme 8 :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

