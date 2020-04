Bon plan : le smartphone Realme 6 en précommande à un prix canon !

Le bon plan du jour concerne le dernier smartphone de Realme, le Realme 6, qui est disponible en précommande à un prix déjà bien réduit grâce une offre promotionnelle exceptionnelle.

Le smartphone Realme 6 est doté d'un écran FHD+ de 6,5 pouces avec une dalle LCD qui offre un rafraichissement de 90 Hz. L'écran prend 90,5 % de la surface totale du téléphone. L'appareil photo frontal de 16 mégapixels se fera grâce à un poinçon situé en haut du téléphone.

Vous trouverez également un quadruple capteur photo à l'arrière du Realme avec son capteur principal de 64 Mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur de profondeur en noir et blanc de 2 mégapixels et enfin une macro de 2 mégapixels.

Sinon, ce Realme 6 est doté d'un SoC Helio G90T de MediaTek, qui est très performant, associé à 4 ou 8 Go de RAM selon le modèle, mais aussi 64 Go ou 128 Go d'espace de stockage. Ce smartphone est alimenté par une batterie de 4300 mAh qui est compatible avec la charge rapide jusqu'à 30 W.



Pour célébrer la disponibilité du Realme 6 à la vente, en précommande, une ODR a été mise en place et permet de profiter du smartphone 30 € moins cher que le prix de lancement. Cette offre est disponible jusqu'au 15 mai 2020.

Vous retrouverez donc chez Cdiscount le Realme 6 en version 4+64 Go affiché à 229 €, la version 4+128 Go à 269 € et la version 8+128 Go à 299 €, mais également chez la Fnac dans ses versions 4+64 Go et 8+128 Go avec livraison à partir du 9 avril.



Pour plus de choix, vous avez également d'autres smartphones en promotion sur la plateforme Gearbest :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'hésitez pas à consulter nos derniers bons plans concernant le Redmi 9S en promotion de FOLIE pour les 10 ans de Xiaomi ! Mais aussi les smartphones Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro et Mi Note 10 en forte promotion.