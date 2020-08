Bon plan : Lemfo propose 7 montres connectées à prix réduit

Le bon plan du jour concerne la montre connectée Lemfo S300 qui propose un écran de 1,3 pouce avec une résolution de 160 pixels x 80 pixels. Cette montre dispose également d’une paire d’écouteurs TWS qui s’intègre directement dans la Lemfo. Sinon, la montre connectée de la marque Lemfo propose comme de nombreuses montres la fréquence cardiaque qui va vous permettre d’effectuer un suivi de certaines activités sportives, mais aussi un podomètre, une surveillance de sommeil et la consommation de calories.

Cette montre connectée profite d’une batterie de 28 mAh qui permet 7 jours d’utilisation normale ou 15 jours de veille. La S300 a un temps de recharge de 1,5 heure. Vous pourrez contrôler vos données et configurer votre montre via l’application dédiée gratuite.

Vous retrouverez la montre connectée Lemfo S300 à 27 € avec le coupon de réduction D519B2C3FA1EB000 chez Gearbest avec la livraison gratuite.

Lemfo S300 Code promo: D519B2C3FA1EB000 Quantité: 200



Ensuite, vous pourrez profiter de la montre connectée Lemfo Lem X 4G qui est équipée d’un affichage de 2,03 pouces avec une résolution d’écran de 640 pixels x 590 pixels. Cette montre exploite un CPU MT6739 avec 1 Go de RAM et 16 Go de stockage interne. Vous pourrez profiter d’un capteur de fréquence cardiaque au dos de la montre pour un suivi optimal de vos activités sportives, de votre sommeil, etc. La montre connectée Lem X est également équipée d’une caméra 4G pour immortaliser vos sorties à tout moment.

La Lem X est certifiée IP67 et peut donc aller dans l’eau. Elle prend en charge une carte SIM et permet également le suivi GPS et le Wi-Fi. La montre est alimentée par une batterie de 900 mAh, ce qui permet une autonomie importante.

La montre connectée Lem X 4G de la marque Lemfo est actuellement en promotion chez Gearbest à 125 € avec une livraison gratuite.



Enfin, vous pourrez également profiter d’autres montres connectées de la même marque chez Gearbest :

Lemfo S20 Code promo: S519AD6A2A627001 Quantité: 200

Lemfo Z06 Code promo: Y519ADAB94E27000 Quantité: 200

Lemfo G36 Code promo: M519B1B0211EB000 Quantité: 200

Lemfo T91 Code promo: C519B26CD99EB001 Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n’oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant Withings qui fait des offres de rentrée, mais aussi des ventilateurs et climatiseurs en promotion.