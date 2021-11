Montres connectées : Wear OS remonte la pente grâce à Samsung

Le lancement en août de la montre connectée Galaxy Watch 4 de Samsung s'est accompagnée d'un changement majeur : le passage de Tizen OS au Wear OS de Google à la faveur d'un partenariat spécifique.

L'effet s'est immédiatement fait sentir au troisième trimestre dans un marché global déjà en progression de 16%. Samsung a ainsi accaparé 14,4% des parts de marché alors qu'il représentait moins de 10% il y a un an, selon les données de Counterpoint Research.

Cette occupation du terrain se fait sur le dos d'Apple et de son Apple Watch qui reste largement en tête du marché (21,8% de part de marché) mais aussi sur celui de Huawei qui a vu sa présence se réduire fortement (5% au lieu de 13,6% à la même période l'an dernier).

Samsung s'est ainsi offert de solides ventes principalement en Amérique du Nord et en Europe, marchés friands de montres haut de gamme et donc à plus forte marge, ce qui n'empêche que le marché des smartwatches est surtout constitué de produits à moins de 100 dollars.

Cette poussée du groupe coréen permet à Wear OS de reprendre des couleurs dans un secteur fragmenté d'OS propriétaires. L'avantage de pouvoir installer des applications tierces pourrait lui donner l'avantage à long terme mais il reste à vaincre les réticences des fabricants en permettant une plus large personnalisation et en fournissant un meilleur ratio entre performances et autonomie.

Pour les analystes, le partenariat avec Samsung est un premier pas dans cette direction.