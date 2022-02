HIMO MAX : lancement de nouveaux vélos et trottinette électrique avec les Z20 Max, ZB20 Max et L2 Max

La marque HIMO est la première marque chinoise fabricant des vélos électriques à avoir obtenu la certification CE. La série HIMO Max est donc conforme aux normes européennes. Aujourd'hui, trois produits de la marque sont mis en avant : le Z20 Max, le ZB20 Max et le L2 Max.

Jusqu'au 20 mars, pour tout achat d'un de ces trois produits, vous vous verrez offrir une batterie supplémentaire pour les 5 premières commandes et dans tous les cas, un casque et un antivol.



Commençons avec le vélo électrique Himo Z20 Max qui est doté d'un moteur d'une puissance nominale de 250 W et qui propose une vitesse maximale allant jusqu’à 25 km/h. Ce vélo électrique Himo Z20 Max supporte une personne de 100 kg maximum et il est possible de choisir parmi 3 modes de vitesse : 10, 20, 25 km/h. Sa structure ne pèse que 21,6 kg.

Le vélo électrique Himo Z20 est doté de deux roues de 20 pouces et possède une batterie permettant de rouler jusqu'à 80 km. On note la présence d'un écran LCD qui affiche le niveau de batterie, la vitesse et le nombre de kilomètres effectués et il est certifié IPX7. Ce vélo électrique peut se plier. Il est doté d'une lampe capable d'éclairer jusqu'à 20 mètres.

Sur AliExpress, le vélo électrique Himo Z20 Max est en vente simultanée sur le site de geekbuying et sur le site officiel de la marque à partir de 949 €.



Passons à la trottinette électrique HIMO L2 Max qui profite aussi d'une belle réduction sur le site Geekbuying ou Himoebike.

Elle est propulsée par un moteur de 350 W qui permet d'acquérir une vitesse maximale de 25 km/h et est capable de prendre une pente maximale de 20°. On note aussi la présence d'un frein électrique à l'avant et d'un frein mécanique à l'arrière. Ils sont accompagnés de roues de 10" qui absorbent 70 % des vibrations sur la route.

La trottinette est dotée d'une batterie de 10,4 Ah qui vous accompagnera sur 40 km et il faut environ 5 heures pour la recharger. Elle est aussi dotée d'un écran LED Display qui permet de suivre la vitesse ou encore l'état de la batterie. Pour finir, la HIMO L2 Max se plie facilement en trois étapes.

Sur le site de Geekbuying, la trottinette HIMO L2 Max est au prix de 498 € et au même prix sur le site officiel Himoebike.



Finissons avec le vélo électrique HIMO ZB20 Max qui profite aussi d'une belle réduction.

De type fat bike, il est doté de deux roues de 20", de 4" d'épaisseur et d'un dérailleur Shimano qui offre 6 vitesses, le tout monté sur un cadre en aluminium. Il est propulsé par un moteur de 350 W qui permet de rouler jusqu'à 25 km/h et vous aidera lors de fortes pentes.

On note la présence d'un écran LED qui permet, comme les précédents, de lire votre vitesse ou de constater le niveau de batterie, mais aussi de voir le mode de conduite du vélo. Pour finir, le vélo est doté d'une batterie de 10Ah qui offre une durée d'utilisation de 80 km.

Le vélo électrique HIMO ZB20 Max est au prix de 1157 € sur le site de Geekbuying, mais aussi en vente sur le site officiel de la marque.



