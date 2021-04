La montre connectée Xiaomi Mi Watch Lite à moins de 45 € depuis la France ! Mais aussi notre sélection du jour

Le bon plan du jour concerne la montre connectée Xiaomi Mi Watch Lite qui dispose d’un écran 1,4” avec une résolution de 320x320 pixels pour assurer une bonne lisibilité. Elle est également équipée d’un bouton latéral pour interagir avec les différentes fonctionnalités de la montre qui reste bien entendu tactile. La montre se veut discrète et ultra légère avec seulement 35g au poignet.

La Xiaomi Mi Watch Lite dispose d’un système GPS intégré et prend en charge plusieurs modes d’entraînements sportifs. Un suivi de la fréquence cardiaque 24h/24 est également intégré. La Mi Watch Lite est étanche jusqu'à 50 mètres, idéal pendant votre jogging sous la pluie mais aussi pendant vos séances de natation. Une batterie de 230 mAh alimente la montre avec une charge de 5W. Pour la connectivité, la Mi Watch Lite embarque le Bluetooth 5.1, et elle peut être appairée avec des smartphones Android 4.4 ou iOS 10 et plus.

La montre connectée Xiaomi Mi Watch Lite est actuellement à 43 € au lieu de 69 € avec le code SUPERDEALSFR07 chez AliExpress avec une livraison gratuite depuis la France en seulement 3 jours !





