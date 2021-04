Les robots aspirateurs Mijia 1S et G1 en promotion, mais aussi Roborock S6 et Viomi SE

Le bon plan du jour concerne le robot aspirateur Roborock S6 qui possède plusieurs capteurs dont un LIDAR associé à la technologie SLAM (Simultaneous Localization and Mapping Algorithm), mais aussi des capteurs de proximité pour éviter de chuter par exemple dans les escaliers. La force d'aspiration est de 2000 Pa.

Il possède un réservoir d'eau permettant de passer la serpillère grâce à deux modules fournis, et revient automatiquement à sa base en cas de manque d'énergie pour reprendre ensuite le nettoyage.

Le Roborock S6 peut toujours se piloter depuis une application sur smartphone très complète, que ce soit pour le choix des pièces ou le mode de nettoyage. La batterie de 5200 mAh embarquée assure jusqu'à 1h30 d'autonomie ou l'équivalent de 250 m2 et le fonctionnement du robot aspirateur est désormais 50% plus silencieux.

Gearbest propose le robot aspirateur Roborock S6 en promotion à 426 € avec une livraison gratuite depuis la République tchèque.



Vous trouverez également le robot aspirateur Xiaomi Mijia G1 possède une puissance d'aspiration de 2200 Pa, ce qui lui permet d'aspirer les saletés de vos sols de façon très efficace en un seul passage. Le G1 propose 4 types d'aspirations pour répondre à tous les besoins, et pour que votre domicile soit le plus sain possible, ce robot est équipé de filtres à trois couches.

Mais le Xiaomi G1 ne se contente pas d'aspirer vos sols, en effet il est doté de la fonction serpillère avec un réservoir d'eau intégré. Il se repère facilement chez vous grâce à la navigation intelligente et un positionnement précis. Vous pourrez définir des routines ménagères, et des chemins à suivre directement sur l'application gratuite dédiée. Il est alimenté par une batterie de grande capacité, 2500 mAh, et possède donc une très bonne autonomie.

En ce moment, vous pourrez trouver le robot aspirateur Mijia G1 à 154 € chez Gearbest avec une livraison gratuite depuis la Pologne.



Poursuivons avec le robot aspirateur Xiaomi Mijia 1S qui bse chargera de l'entretien régulier de la maison grâce à ses capteurs lui permettant de se déplacer dans les pièces et à un algorithme d'optimisation des déplacements et du nettoyage. La batterie de 5200 mAh permettra un fonctionnement durant 2h30 ou l'équivalent d'une surface de 250 m2, et avec une puissance d'aspiration de 2000 Pa.

Il sait aussi revenir seul à sa base en cas de charge faible. Le robot aspirateur peut être programmé depuis son application Mi Home sur smartphone (français ok), avec plusieurs programmes possibles.

Le robot aspirateur Mijia 1S est en ce moment à 239 € avec le coupon V6310587BF553000 chez Gearbest. La livraison est gratuite depuis la Pologne.



Enfin, l'aspirateur robot Viomi SE propose un moteur brushless avec un pouvoir d'aspiration de 2200 Pa. Ce dernier se repère grâce à un système de navigation LDS et à un algorithme de chemin Dynamique AI. De plus, il propose également la fonction serpillère avec 3 niveaux de volume d'eau.

Vous pourrez programmer votre routine ménagère via l'application gratuite dédiée. Enfin, ce robot aspirateur est alimenté par une batterie Li-ion de 3200 mAh, pour une autonomie de 120 minutes soit environ 200 m² de surface.

Découvrez le robot aspirateur Viomi SE qui est en promotion à 247 € chez Gearbest avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne.

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

