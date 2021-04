Le PC portable Huawei MateBook D16, un disque SSD Samsung et le Samsung Galaxy A12 en promotion

Le bon plan du jour concerne le PC portable Huawei MateBook D16 qui propose un écran IPS de 16,1 pouces de diagonale de 1920x1080 pixels au format 16:9 avec des bordures limitées à 4,9 mm seulement pour atteindre un ratio d'affichage de 90%. Il possède un processeur AMD Ryzen 5 4600H (6 coeurs à 3GHz, jusqu'à 4 GHz en boost), la partie graphique est dédiée à l'iGPU Radeon composé de 6 coeurs Vega. Le tout sera accompagné de 16 Go de RAM (soudée et sans port disponible) et de 512 Go de stockage en SSD NVMe.

Sa connectique est complète avec deux ports USB-A, deux USB-C un port HDMI et un jack 3.5mm. Point d'évolution notable, Huawei a intégré une carte compatible WiFi 6 dans son D16. Le châssis est relativement compact : tout en métal, il ne mesure que 18,4 mm d'épaisseur pour 1,7 kg sur la balance.

En ce moment, Huawei propose son PC portable MateBook D 16 à 849 € au lieu de 899 € avec le code AHWD16 avec un cadeau au choix entre les écouteurs Freebuds 4i, la montre connectée Huawei Watch Fit ou bien le routeur Huawei WiFi AX3 ! Cette offre est valable jusqu'au 26 avril 2021.



Poursuivons avec le disque SSD externe Samsung T5 qui est actuellement proposé avec une mémoire de stockage de 1To. La vitesse de transfert de ce disque peut aller jusqu'à 4,9 fois plus vite qu'un disque dur externe standard. C'est-à-dire des vitesses de lecture et d’écriture super rapides allant jusqu'à 540Mo/S ! Pour une sécurité optimale en ce qui concerne vos données, ce disque SSD utilise un algorithme de cryptage AES 256 bits.

Il se connecte via USB Type-C et est compatible avec le USB-3.1. Ce Samsung T5 peut être utilisé sur Mac OS et PC Windows. Il possède l'avantage d'être compact avec une taille de 74 x 10.5 x 57 mm pour seulement 50g.

La Fnac affiche un pack en promotion avec le disque SSD Samsung T5 1To accompagné d'une carte microSD de 64 Go pour 119 € seulement au lieu de 159 € !



Enfin, le smartphone Samsung Galaxy A12 est équipé d'un écran LCD de 6,5 pouces avec une définition de 1600 pixels x 720 pixels et une DPI de 264 ppp. La fréquence d'affichage est de 60Hz. Il exploite un SoC Helio P35 avec de 3 à 6 Go de RAM et de 32 Go à 128 Go d'espace de stockage interne, extensible via microSD.

Ce smartphone d'entrée de gamme intègre tout de même un quadruple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 48 mégapixels et trois autres modules de 5 mégapixels, 2 mégapixels et 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 8 mégapixels. En ce qui concerne la batterie, ce téléphone portable est alimenté par une batterie Li-po de 5000 mAh et est compatible avec la charge rapide 15 Watts, mais pas avec la recharge sans fil.

Darty propose le smartphone Samsung Galaxy A12 128 Go à 189 € au lieu de 209 € !





