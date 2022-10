HUAWEI Days : des promos à ne pas louper sur des PC portables, montres connectées...

Du 30 septembre au 31 octobre 2022, HUAWEI propose les "HUAWEI Days". Le site offre régulièrement des réductions sur ses produits que ce soit sur ses PC portables, écrans PC, montres connectées ou encore sur ses tablettes tactiles ! Vous pouvez consulter l'intégralité des offres directement sur la page dédiée à l'offre.

Par exemple vous pourrez découvrir le PC portable HUAWEI MateBook D 14 avec 200 € de réduction.

Il intègre une dalle de 14 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels et un processeur Intel Core i5-1135G7 avec 8 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage en SSD. Il supporte les technologies Bluetooth 5.1 et WiFi 6.

L'ordinateur portable est également pourvu de deux ports USB, d'un port USB 3, d'une prise HDMI et d'un port jack. À côté du clavier, nous notons la présence d'un capteur d'empreinte pour augmenter la sécurité de l'ordinateur. Pour finir, il possède une batterie accompagnée d'un adaptateur SuperCharge HUAWEI 65W.

Le PC portable HUAWEI MateBook D 14 est au prix de 700 € au lieu de 900 € avec la livraison gratuite.



Voici les autres bons plans des HUAWEI Days :

PC portable

HUAWEI MateBook D 15 à 430 € (15,6", i3, 8 Go RAM, 256 Go SSD)





Tablette

Écran PC

Montre / bracelet connecté





