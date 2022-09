Stockage : bon plan sur le SSD Samsung 980 Pro accompagné de notre sélection de SDD, HDD et microSD

Nous avons sélectionné les meilleurs bons plans du moment sur les solutions de stockage. Par exemple, le SSD Samsung 980 Pro 1 To qui est à prix réduit !

Si nous stockons énormément de données, il est important de choisir de bons disques avec de bonnes capacités comme les HDD, mais si vous cherchez de la performance, il faudra cibler les SSD. Il arrive de trouver des SSD avec de grosses capacités, mais ils explosent le budget. Nous avons sélectionné pour vous, les meilleures offres sur ces deux types de mémoires.





Mettons-en avant le SSD Samsung 980 Pro 1 To qui voit son prix chuter sur Amazon.

Le SSD est au format M.2 et il offre une vitesse de lecture de 7000 Mo/s et une vitesse d’écriture de 5000 Mo/s qui permet de charger vos jeux ultra-rapidement. Le SSD Samsung 980 Pro est pourvu du contrôleur SSD Elpis custom avec 1 Go de RAM pour le cache. Il dispose également d’un dissipateur en nickel qui favorise une température stable. Pour finir, la technologie TurboWHite permet de profiter des performances maximales que peut offrir le SSD

Sur Amazon, le SSD Samsung 980 Pro 1 To est au prix de 150 € au lieu de 220 € avec la livraison gratuite.





Voici notre sélection de solutions de stockage :

SSD interne

SSD externe

HDD interne

HDD externe

MicroSD / carte SD

