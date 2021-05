Les montres connectées Fitbit Versa et Nubia Alpha en promotion mais aussi la nouvelle Mibro Color

Profitez de belles promotions sur les montres connectées Fitbit Versa, Nubia Alpha et Mibro Color.

Le bon plan du jour concerne la montre connectée FitBit Versa qui permet un suivi de votre fréquence cardiauqe et de votre sommeil. Cette montre vous permet de réaliser un suivi de 15 types d'activités sportives et pourra vous fournir des données importantes pour bien analyser votre santé suite à votre sport quotidien. Son boîtier est étanche, pas besoin de l'enlever pour aller à la douche.

De plus, la FitBit Versa a un bon espace de stockage interne, et vous permet de stocker jusqu'à 300 morceaux de musiques pour vous accompagner lors de vos entraînements sans votre smartphone. La montre Fitbit Versa affiche les notifications d'un smartphone Android ou iOS compagnon et offre jusqu'à 4 jours d'autonomie.

Gearbest propose la montre connectée FitBit Versa à 66 € seulement en utilisant le coupon M669C04A51953001 et avec une livraison gratuite depuis la France.



Vous trouverez également la montre connectée Nubia Alpha qui est doté d'un affichage souple qui s'étire jusque sur le bravelor pour ne devenir qu'une surface tactile tout en longueur. Elle propose donc un écran couleur de 4,01 pouces qui permet une bonne réactivité. La montre propose un capteur photo de 5 mégapixels.

Comme toutes les montres connectées, elle est équipée d'un cardiofréquencemètre pour suivre en temps réel votre fréquence cardiaque, vos activités sportives, votre sommeil et le nombre de pas réalisé dans la journée.

Elle est compatible avec le Wi-Fi, le Bluetooth, mais aussi l'eSim selon la version de la montre. Cette version eSim permettra à la montre d'être compatible avec la 4G pour passer et recevoir des appels. Elle est étanche. Elle est alimentée par une batterie de 500 mAh qui lui permet jusqu'à 2 jours d'autonomie.

En ce moment, la montre connectée Nubia Alpha est disponible à 130 € au lieu de 449 € lors de sa sortie. Pour profiter de ce prix, utilisez le coupon Y646DE86C9912000. La livraison est gratuite.

Nubia Alpha Code promo: Y646DE86C9912000 Quantité: 200



Mais ce n'est pas tout, en ce moment, vous pourrez également profiter de la nouvelle montre connectée MiBro Color à un prix canon pour sa sortie mondiale :

MiBro Color Code promo: Y6791DB94C912001 Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos dernniers bons plans concernant le plafonnier LED intelligent Yeelight en forte promotion, mais aussi les smartphones OnePlus 8 pro, Poco F3 et le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 6 à prix réduit !