Lancement de la moto électrique Evoke 6061 Cruiser

Cela fait plus d'un an que Evoke Motorcycles, basée à Pékin, était en train de développer une moto de croisière électrique à cadre en aluminium CNC connue sous le nom d'Evoke 6061.

Propulsée par un moteur électrique à refroidissement liquide de 120 kW (161 ch), l'Evoke 6061 revendique une vitesse de pointe allant jusqu'à 230 km / h (143 mph). Cela signifie qu'il devance en fait les principales motos électriques américaines telles que la Zero SR / F et la Harley-Davidson LiveWire en termes de vitesse de pointe et de puissance.

Le bloc-batterie refroidi par liquide est un autre leader du secteur avec 24,8 kWh, battant même les batteries géantes de 21 kWh de la nouvelle gamme de motos électriques d'Energica. Selon Evoke, cette grosse batterie devrait être suffisante pour une autonomie en ville allant jusqu'à 470 km et une autonomie sur autoroute de 265 km. Avec autant d'autonomie, la moto de tourisme électrique devient une option, les motocyclistes étant susceptibles d'avoir deux à trois heures de trajet entre les pauses de charge.

En parlant de pauses de charge, elles ne seront pas très longues. L'inclusion de la charge rapide CC signifie qu'un arrêt de charge de 15 minutes sur un chargeur rapide de 125 kW peut remplir la batterie de l'Evoke 6061 de 0 à 80%. Soit un ratio de 25km/min de charge qui est loin devant ses concurrents. Le véhicule comprend également un chargeur CA intégré de 1,8 kW, qui vous laissera attendre un peu plus longtemps pour faire le plein lorsque vous ne disposez pas d'une station de charge rapide DC de niveau 3.

Pour ceux qui souhaitent mettre la main sur un Evoke 6061, vous devrez verser un dépôt de 5 000 USD entièrement remboursable. Au départ, il n'y aura que 100 modèles de la série Signature produits, comptez 24 995 $. Bien que cher, cela place l'Evoke 6061 dans la lignée des motos électriques de course italiennes d'Energica et à peine au-dessus d'un modèle haut de gamme de la SR / F de Zero. De plus, le prix reste toujours plus abordable que le prix de 29 799 $ de la célèbre Harley-Davidson LiveWire.