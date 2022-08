Smartphone pliant : Motorola lance un Moto Razr 2022

En matière de smartphone pliant, le MIX Fold 2 de Xiaomi boxe dans la même catégorie que le Galaxy Z Fold 4 de Samsung. Avec son format clapet, le Moto Razr 2022 de Motorola se confronte de son côté au Galaxy Z Flip 4.

Le Moto Razr 2022 vient d'être officiellement introduit par Motorola pour la Chine. Cette nouvelle itération - la troisième - du smartphone pliant de la marque dans le giron du groupe Lenovo affiche sur un écran principal souple P-OLED FHD+ (2400 x 1080 pixels) de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz et ratio 20:9.

Le second écran externe OLED dit Quick View conserve sa petite taille de 2,7 pouces de diagonale et une définition de 800 x 573 pixels, ratio 4:3. En soulignant qu'il est nettement plus grand que celui du Galaxy Z Flip 4 à 1,9 pouce.

Un Moto Razr plus premium

C'est un double capteur photo et non plus simple comme précédemment, avec un module principal de 50 mégapixels (stabilisation optique OIS ; f/1,88) et ultra grand angle de 13 mégapixels. Le Galaxy Z Flip 4 mise pour sa part sur un double capteur photo 12 + 12 mégapixels. Logé dans un poinçon sur l'écran interne, il y a un capteur photo de 32 mégapixels.

Le Moto Razr 2022 est équipé d'un SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Un saut notable par rapport au précédent Moto Razr 5G de fin 2020 avec Snapdragon 765G de milieu de gamme. Il embarque une batterie de 3500 mAh (contre 2800 mAh auparavant) avec charge rapide 33 W.

Le nouveau Moto Razr est avec charnière dite Star Trail de nouvelle génération censée réduire la pliure. L'ensemble pèse 200 g et avec une épaisseur de 7,62 mm quand le smartphone est déplié (ou ouvert). Il fonctionne avec Android 12 et interface MyUI 4.0.

Reste que le Motor Razr 2022 semble uniquement réservé au marché chinois pour le moment où il sera disponible à partir du 15 août en trois configurations :

8 Go de RAM et 128 Go de stockage : 5 999 yuans (863 €)

8 Go de RAM et 256 Go de stockage : 6 499 yuans (935 €)

12 Go de RAM et 512 Go de stockage : 7 299 yuans (1 050 €)

Outre le Moto Razr 2022 et toujours pour le marché chinois, Motorola a également annoncé les smartphones Moto S30 Pro et X30 Pro. Ce dernier est avec Snapdragon 8+ Gen 1 et comprend le capteur photo Isocell HP1 de Samsung de 200 mégapixels, associé à un ultra grand angle de 50 mégapixels, téléobjectif x2 de 12 mégapixels, ainsi qu'un capteur photo de 60 mégapixels pour les selfies.