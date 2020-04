Motorola dévoile son smartphone premium Edge+ à 1199 €

Comme attendu, la marque Motorola - dans le giron de Lenovo - présente un nouveau smartphone Edge+ qui signe son retour dans le premium. Un smartphone flagship qui avait déjà connu quelques fuites.

Le Motorola Edge+ affiche sur un écran FHD+ (2300 x 1080 pixels) de 6,7 pouces à technologie OLED et avec taux de rafraîchissement de 90 Hz. Un capteur d'empreintes digitales est logé sous l'écran.

Avec support HDR10+, l'écran dit Endless Edge est incurvé et s'étire sur près de 90° des deux côtés de l'appareil. Motorola a ajouté des fonctionnalités logicielles pour exploiter les bords de l'écran qui s'allument pour indiquer l'état de charge de la batterie, les appels entrants, les notifications…



Pour les gamers et quand le smartphone est incliné sur le côté, un mode Moto Game permet de tirer parti sur le bord supérieur de l'écran de deux boutons virtuels supplémentaires faisant office de gâchettes comme avec une console de jeu.

Compatible 5G (modem X55), le Motorola Edge+ est équipé d'un SoC Snapdragon 865 associé à 12 Go de RAM (LPDDR5) et stockage de 256 Go (UFS 3.0). Il profite d'une connectivité Wi-Fi 6 et embarque une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 18 W en filaire et 15 W en sans fil. La charge inversée est présente. Surprise… il y a un un port jack 3,5 mm.



Le capteur photo de 25 mégapixels à l'avant est logé dans un poinçon du coin supérieur gauche de l'écran. À l'arrière, c'est un module principal de 108 mégapixels et la possibilité de filmer en 6K à 30 images par seconde, un téléobjectif de 8 mégapixels avec stabilisation OIS et zoom optique x3, un ultra grand de 16 mégapixels et macro. Un capteur ToF est également présent.

Sous Android 10, le Motorola Edge+ sera disponible à partir du mois de mai à un prix de 1199 €. Une tarification qui le situe au niveau des flagships les plus onéreux. Motorola a toutefois également prévu un Motorola Edge à 599 €.



Au design similaire, le Motorola Edge est équipé d'un SoC Snapdragon 765, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et embarque une batterie de 4500 mAh (sans charge en sans fil). À l'arrière, c'est un capteur photo principal de 64 mégapixels.