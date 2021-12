Moto Edge X30 : le premier smartphone sous Snapdragon 8 Gen 1 est annoncé

Comme attendu, Motorola (groupe Lenovo) est le premier acteur à présenter un smartphone doté du nouveau SoC premium Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Il s'agit bien du Moto Edge X30 présenté ce jour en Chine.

Le modèle confirme ses caractéristiques avec un affichage 6,8 pouces FHD+ AMOLED compatible HDR10+ avec rafraîchissement 144 Hz et un échantillonnage 576 Hz pour assurer une grande réactivité.

Deux variantes sont proposées, l'une avec un poinçon intégrant pour la première fois un capteur 60 megapixels et l'autre avec un module photo logé sous l'écran, laissant l'affichage dégagé de tout élément.

Le SoC Snapdragon 8 Gen 1 est épaulé par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et assure le support du WiFi 6 / 6E et Bluetooth 5.2 ainsi qu'une compatibilité 5G.

A l'arrière, trois capteurs photo sont présentés et font bien la part belle aux modules 50 MP. On trouve ainsi un capteur grand angle 50 megapixels avec stabilisation optique et un module ultra grand angle de 50 megapixels, avec en plus un module 2 megapixels pour la mesure des données de profondeur.

La batterie de 5000 mAh profite d'une charge rapide de 68W et le lecteur d'empreintes est logé dans la tranche.

Le Moto Edge X30 sera proposé en plusieurs variantes :

Moto Edge X30 8 / 128 Go : 3199 yuans / 443 € environ

/ 443 € environ Moto Edge X30 8 / 256 Go : 3399 yuans / 471 € environ

/ 471 € environ Moto Edge X30 12 / 256 Go : 3599 yuans / 499 € environ

La variante avec capteur photo avant sous l'écran sera disponible uniquement avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour un prix de 3999 yuans / 554 € environ.

Le Moto X30 Edge sera disponible en Chine dès le 15 décembre, avec à bord Android 12 et une nouvelle surcouche.