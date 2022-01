Motorola RAZR 3 : le smartphone pliant passerait au Snapdragon 8 Gen 1

Motorola fait partie des acteurs précoces s'étant lancés sur le segment des smartphones avec écran repliable et le fabricant en a profité pour relancer sa gamme RAZR et exploiter le format clapet qui avait le succès de ses modèles emblématiques.

Le smartphone avait reçu un accueil mitigé du fait de la combinaison de son prix élevé et de sa fiche technique de milieu de gamme. L'ajout ultérieur de la 5G n'a pas sensiblement changé la donne mais Motorola persévère et a commencé à évoquer l'arrivée d'un Motorola RAZR 3 pour 2022.

Le site XDA Developers indique avoir reçu des informations sur sa fiche technique et l'un des points saillants portera sur la présence d'un SoC premium Snapdragon 8 Gen 1 au lieu des Snapdragon 7 des générations précédentes.

Il devrait donc offrir cette fois un maximum de puissance, avec compatibilité 5G, WiFi 6E et Bluetooth 5.2, tout en profitant des innovations de la plate-forme Android 12. Il embarquerait entre 6 et 12 Go de RAM et de 128 à 512 Go de stockage.

Pour l'affichage AMOLED souple, la résolution resterait en Full HD avec un possible rafraîchissement de 120 Hz, avec toujours un écran secondaire externe. Une variante du Motorola RAZR 3 disposerait également d'un module UWB (Ultra Wideband).

Son lancement serait prévu en Chine, en Europe et aux Etats-Unis mais la fenêtre exacte reste incertaine (les modèles RAZR ont plutôt été lancés durant le second semestre jusqu'à présent), de même que son prix.