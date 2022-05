Motorola RAZR : le prochain smartphone à clapet va monter en gamme

La marque Motorola avait assez rapidement présenté un premier smartphone avec écran souple repliable et avait fait renaître son emblématique modèle RAZR à clapet pour l'occasion.

En faisant le choix d'une fiche technique moyenne pour un smartphone positionné malgré tout à un tarif élevé, le smartphone n'a pas forcément eu le succès mérité, même après son passage à la 5G.

Credit : 91Mobiles

Une nouvelle génération, nom de code Maven, est en préparation et s'apprête à monter en gamme et à concurrencer des modèles comme le Galaxy Z Flip3 de Samsung.

Le site 91Mobiles donne quelques détails sur son design et ses caractéristiques. On retrouve le format clapet assurant un style compact une fois refermé et un affichage étiré FHD+ et doté d'un capteur photo 32 megapixels en poinçon une fois déplié.

Credit : 91Mobiles

Deux capteurs photo sont présents sur la coque avec un module principal de 50 megapixels et un ultra grand angle de 13 megapixels. A bord, Motorola compte placer un SoC Snapdragon 8 Gen 1, voire le SoC Snapdragon 8 Gen 1+, avec 8 à 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage.

91Mobiles évoque un lancement sur juillet ou début août en Chine pour le nouveau Motorola RAZR avant une commercialisation à l'international plus tard dans l'année, mais le tarif risque de rester élevé.