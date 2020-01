Mozilla contraint de tailler dans ses effectifs

Dans un mémo interne obtenu par TechCrunch, Mitchell Baker, la PDG par intérim de Mozilla, annonce un plan de licenciement de 70 collaborateurs au sein de MoCo. Un chiffre qui pourrait augmenter avec des suppressions de postes au Royaume-Uni et en France.

Mozilla Corporation (MoCo) est une filiale à part entière de la Mozilla Foundation qui est de son côté un organisme à but non lucratif. Elle s'occupe notamment du développement et marketing du navigateur Firefox. Elle emploie plus d'un millier de personnes à temps plein dans le monde.

Cette douloureuse décision est à mettre en relation à un problème de diversification des revenus et une dépendance de longue date vis-à-vis des redevances avec les moteurs de recherche que Mozilla n'arrive pas à résoudre. Et la part de marché de Firefox a perdu de sa superbe d'antan. Sans compter une présence décevante sur mobile et l'échec connu avec Firefox OS.

" Vous vous souvenez peut-être que nous nous attendions à générer des revenus en 2019 et 2020 de nouveaux produits d'abonnement, ainsi que des revenus plus élevés de sources en dehors de la recherche (search). Cela ne s'est pas produit ", écrit Mitchell Baker.

Elle ajoute que le temps nécessaire pour le développement et la livraison de nouveaux produits générateurs de revenus a été sous-estimé. Aucun produit en particulier n'est cité, mais on peut néanmoins penser à Firefox Private Network par exemple.

" Nous nous sommes également entendus sur le principe de vivre selon nos moyens, de ne pas dépenser plus que ce que nous gagnons dans un avenir proche. " Mozilla entend toutefois allouer un budget de 43 millions de dollars pour la création de nouveaux produits et l'innovation.

Ce n'est pas la première fois que Mozilla connaît une passe délicate. Il faudra voir dans quelle mesure Mozilla sera en capacité de renégocier des contrats avec des moteurs de recherche qui prendront fin en novembre 2020.