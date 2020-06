Mozilla officialise son produit VPN

La solution VPN étiquetée Mozilla se nommera… Mozilla VPN, avec une sortie de bêta dans quelques semaines et une disponibilité pour davantage de pays d'ici la fin de l'année.

Dans les prochaines semaines, Mozilla annonce que son produit VPN sortira de bêta. Il s'agira au final d'un produit à part entière - en dehors de la marque Firefox Private Network - avec pour l'occasion une nouvelle identité… Mozilla VPN.

Actuellement, c'est sous la dénomination Firefox Private Network VPN qu'il est testé, ce qui peut entretenir une certaine confusion avec l'extension Firefox Private Network pour Firefox. Cette extension - qui sera payante à 2,99 $ par mois - est une solution de proxy avec chiffrement s'appuyant sur Cloudflare et son réseau.

Contrairement à l'extension qui s'occupe uniquement de la connexion avec Firefox, Mozilla VPN s'occupe de la protection de toutes les connexions internet de l'appareil. Il s'appuie sur un réseau mondial de serveurs VPN en partenariat avec Mullvad. Le service utilise un protocole VPN open source WireGuard.



Avec la bêta, Mozilla écrit que plus de 70 % des premiers testeurs ont jugé que le VPN " les aident à se sentir autonomes, en sécurité et indépendants lorsqu'ils sont en ligne. " À 83 %, ils auraient trouvé le VPN facile à utiliser.

La sortie de bêta ne fera pas augmenter la tarification de 4,99 $ par mois - mais c'est un prix de lancement susceptible d'évoluer - et pour la protection de jusqu'à cinq appareils avec des clients sur Windows, Android, iOS et Chromebook. Il est toujours question d'une disponibilité ultérieure sur macOS et Linux.

Mozilla réitère également que si les utilisateurs aux États-Unis sont pour le moment concernés, d'autres pays seront de la partie d'ici la fin de cette année. Pour Mozilla, qui appose sa marque de confiance, l'intérêt est de diversifier ses revenus.