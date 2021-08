Le PC portable MSI GF65 avec plus de 500 € d’économie !!! Et notre ÉNORME sélection des bons plans du jour

Le portable gamer MSI GF65 10SDR-1269XFR affiche de très belles performances. De format compact, avec moins de 2 kg pour un écran de 15,6" (1920 x 1080 pixels en Full HD), ce PC est d’une belle finition de couleur noire avec un rétroéclairage rouge pour le clavier.

Il est équipé de 7 connectiques : 2 en USB 3.2, 2 en USB Type C, un port HDMI, un port LAN et une prise combo casque / microphone.

Le PC est propulsé par un processeur Intel Core i5 cadencé à 2,5 Ghz (4,5 Ghz en mode Turbo) avec 16 Go de RAM et un disque SSD de 512 Go. De plus, il possède une carte Nvida GeForce GTX 1660 Ti avec 6 Go de RAM.

Pour terminer, il est fourni avec une batterie d’une capacité de 51 Wh permettant une autonomie d’environ 5 heures.

Le portable gamer MSI GF65 est au prix de 890 € au lieu de 1399 € avec le code MOINS10EUROS chez Cdiscount.





N'hésitez pas à consulter notre sélection de bons plans de la journée chez plusieurs commerçants :

PC portable

Écran PC

Accessoire

Son

N'hésitez pas à consulter nos autres bons plans comme le trio du jour : l'Apple AirPods Pro, le Samsung Galaxy Note 20 et le PC Omen 15 ou encore sur la trottinette XIaomi Mi 1S et sa grosse chute de prix.