Un bon PC portable gamer MSI GP76 Leopard à prix réduit pour le week end avec des écrans PC, TV, son...

Aujourd’hui, le PC portable gamer MSI GP76 Leopard bénéficie d'une belle réduction sur Cdiscount.

Il intègre une dalle de 17,3" en Full HD avec une définition de 1920 x 1080 px et un taux de rafraichissement de 165 Hz. Le PC est propulsé par le processeur Intel Core i7 11800H accompagné de 16 Go de RAM et de 512 Go d’espace de stockage en SSD.

Il bénéficie d'une carte Nvidia GeForce RTX 3080 qui vous accompagnera dans les derniers jeux vidéos. Au niveau de la connectivité, il est compatible WiFi et Bluetooth, et est équipé d’un port Ethernet, d’un port HDMI, d’un DisplayPort et de trois ports USB 3.

Le PC portable MSI GP76 Leopard est au prix réduit de 1800 € au lieu de 2463 € chez Cdiscount avec la livraison gratuite.



