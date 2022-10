"Navigateurs Internet : lequel respecte le plus votre vie privée ?"

PrivacyTests.org est un projet lancé par Arthur Edelstein en 2021 qui vise à soumettre les navigateurs Internet à différents tests afin de mesurer à quel point ces derniers protègent la vie privée des utilisateurs.

Embauché depuis par la société qui édite le navigateur Brave, le développeur a maintenu son projet en activité et en toute indépendance de son employeur.

Le projet continue donc sur sa lancée et nous livre un nouveau bilan des navigateurs Internet les plus utilisés à travers le monde, avec un constat parfois peu reluisant pour certains, même si des efforts sont réalisés chaque année.

10 navigateurs ont ainsi été soumis aux tests avec un graphique qui permet de constater ceux qui collectent le plus de données personnelles. Trois résultats sont proposés : Test de confidentialité réussi, test de confidentialité raté ou aucune donnée de ce type.

Sans grande surprise, le navigateur qui protège le plus la vie privée des utilisateurs est Brave en version 1.42 devant Librewolf 105 et Tor 11.5.

Firefox et Safari ne s'en tirent pas trop mal non plus, par contre c'est quasiment le zéro pointé pour Chrome et Opéra tandis que Microsoft Edge fait quelques efforts dans la gestion des cookies.