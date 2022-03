Netflix rachète un autre studio de jeux vidéo

Le leader mondial de la SVOD poursuit ses emplettes dans l'objectif d'étoffer davantage son catalogue de jeux vidéo proposés sur mobile à ses abonnés sans surcoût. Après Night School Studio en septembre dernier, puis Next Games en début de mois, Netflix annonce le rachat de Boss Fight Entertainment.

Fondé en 2013 et avec un siège basé à Allen au Texas, ce studio de jeux vidéo est par exemple derrière le jeu de stratégie Dungeon Boss sur mobile. Il dispose également de locaux à Austin et à Seattle en Californie, et emploie 130 personnes.

" La volonté de Netflix d'offrir des jeux sans publicité dans le cadre de ses abonnements permet aux développeurs de jeux comme nous de se consacrer à la création de gameplays attrayants, sans se soucier de la monétisation ", déclarent les fondateurs de Boss Fight Entertainment.

Netflix poursuit sa stratégie

Le montant de la transaction n'a pas été divulgué. Netflix souligne n'être qu'au début de son aventure dans le jeu vidéo qui pour le moment s'apparente essentiellement à un outil de fidélisation des abonnés, afin d'éviter leur départ ailleurs.

" Grâce à des partenariats avec des développeurs du monde entier, l'embauche des meilleurs talents et des acquisitions, nous espérons bâtir un studio à la renommée mondiale qui proposera à nos centaines de millions d'abonnés une grande variété de jeux amusants et originaux, sans publicité et sans achat in-app ", écrit Netflix.