Netflix introduit un abonnement mobile gratuit

C'est une première pour le service de vidéo à la demande par abonnement américain. Netflix annonce le lancement d'un abonnement gratuit - et toujours sans publicité - permettant de profiter de contenus de la plateforme sur des smartphones Android.

Le déploiement débute cette semaine au Kenya. Lors d'une inscription, les utilisateurs n'auront pas besoin de renseigner une quelconque information de paiement. Ils devront seulement communiquer une adresse email et confirmer qu'ils sont majeurs, puis créer un mot de passe.

Près d'un quart du contenu de Netflix sera disponible dans le cadre de cet abonnement gratuit sur mobile. Les séries dans leur intégralité et les films les plus populaires de la plateforme, avec les recommandations personnalisées, le contrôle parental et les profils y compris pour les enfants.

Une sorte d'essai avant un abonnement payant ?

Certaines fonctions comme le téléchargement seront par contre absentes. Netflix ne fait pas mystère de son objectif :

" C'est une excellente façon de découvrir notre service. Si vous aimez ce que vous voyez, il est facile de passer à l'un de nos forfaits payants afin de profiter de notre catalogue complet sur votre téléviseur ou votre ordinateur portable. "

Par le passé, Netflix a expérimenté l'essai gratuit pendant un mois, et occasionnellement du contenu en consultation gratuite.