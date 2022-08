Netflix adapte le jeu mobile Heads Up!

Netflix propose sa version du jeu mobile Heads Up! avec des thématiques autour de ses séries et programmes.

Le service de SVOD Netflix étoffe ses propositions en matière de jeux sur mobile (Android et iOS) avec une adaptation du jeu de charades Heads Up! et une disponibilité dans plusieurs langues dont le français.

En partenariat avec Ellen Digital Ventures (entreprise de l'animatrice américaine Ellen DeGeneres et de Warner Bros. Television Group) qui publie le jeu original développé par Gasket Games, Netflix Heads Up! repose sur le même principe de faire deviner le mot figurant sur le front d'un joueur avant la fin du temps imparti. Pas de post-it… mais un smartphone.

Netflix Heads Up! comprend plusieurs thématiques en rapport avec des séries populaires diffusées sur Neflix et autres programmes. Potentiellement divertissant, même si un tel jeu est loin de ce que l'on pourrait attendre de Netflix Games à la suite du rachat de studios de jeux vidéo indépendants (Night School Studio, Boss Fight Entertainment et Next Games).

99 % des abonnés Netflix se désintéressent de ses jeux

Avec ce nouveau titre, l'offre de Netflix Games s'approche doucement de la trentaine de jeux. Avec accès illimité et inclus dans l'abonnement Netflix, ils sont sans publicité, sans frais supplémentaires et sans achats intégrés. Netflix vise une cinquantaine de jeux d'ici la fin de cette année.

D'après des chiffres du cabinet Apptopia obtenus par CNBC, les jeux Netflix ont totalisé en moyenne 1,7 million d'utilisateurs par jour. Cela signifie qu'ils ont pour le moment attiré moins de 1 % des abonnés de Netflix.