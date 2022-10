Netflix : les jeux vidéo, nouvelle oppportunité après la chute de Google Stadia ?

| Source : The Verge

Douche froide pour Stadia, le service de jeux en streaming de Google : après avoir tenté de se développer, l'offre sera finalement stoppée le 18 janvier 2023 après un peu plus de trois années d'existence.

Le service, pourtant prometteur sur le papier grâce à une solide base technique, n'a pas trouvé son public, peut-être faute de parvenir à établir un modèle cohérent, notamment en peinant à proposer régulièrement de la nouveauté.

Mais alors que Google renonce au cloud gaming, un autre acteur semble s'y intéresser de plus en plus. Le géant Netflix, champion du streaming vidéo et de la VOD, pourrait en effet se lancer prochainement sur ce segment.

Il propose déjà un catalogue de jeux mobiles en accès complet et sans publicité, intégré dans son application pour smartphones. La prochaine étape serait donc de proposer son propre service de jeux vidéo en streaming jouables sur PC et/ou sur son téléviseur.

Netflix bientôt dans le cloud gaming

La rumeur est dans l'air depuis plusieurs mois et les intitulés des propositions d'embauche trahissent déjà les projets internes de la firme. La déclaration de Mike Verdu, vice-président de l'activité jeux de Netflix à la conférence TechCrunch Disrupt du 18 octobre 2022 ne fait que confirmer cette ambition : "nous sommes sérieusement en train d'étudier une offre de cloud gaming de manière à pouvoir toucher nos abonnés sur téléviseurs et PC".

L'objectif serait, comme l'offre Prime d'Amazon, d'ajouter de nouveaux services pour garder ses abonnés. Un coup d'arrêt de la base des clients a déjà donné des sueurs froides aux investisseurs sur le potentiel de la plateforme de streaming à poursuivre sa croissance et il faut donc absolument trouver des relais ne dépendant pas uniquement de l'attrait pour les productions vidéo.

Un modèle économique spécifique

Mike Verdu l'assure, le modèle économique du service de cloud gaming sera différent de celui de Google Stadia. Il ne s'agit pas ici de chercher à remplacer les consoles (et payer un abonnement supplémentaire pour cela) mais plutôt d'apporter de la valeur ajoutée à son offre et de profiter d'une tendance qui permettra de jouer à des jeux n'importe où et sur différents supports.

Netflix est déjà en train d'ouvriri un studio de développement en Californie avec l'ambition de pouvoir proposer des jeux exclusifs qui alimenteront ses catalogues, qu'ils soient mobiles ou non.