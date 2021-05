Netflix : vers un abonnement aux jeux vidéo façon Apple Arcade

Après avoir profité des confinements imposés par la crise sanitaire pour recruter des nouveaux abonnés, la situation se tasse désormais pour la plate-forme Netflix du fait du ralentissement de sortie des nouveautés, les studios étant eux aussi confrontés aux retards imposés par les mesures sanitaires.

Si le contexte s'améliorera à mesure que le monde sort de la crise mondiale, il peut aussi être intéressant de cueillir de nouvelles opportunités. Le secteur des jeux vidéo a connu une belle croissance durant 2020, en lien également avec les confinements, et Netflix envisagerait de développer une offre de distribution de jeux vidéo, selon le site The Information.

La plate-forme a déjà expérimenté des contenus interactifs vidéo pour lesquels les téléspectateurs décident de l'évolution des personnages parmi plusieurs trames narratives et supporté la création de jeux reposant sur l'univers de certaines séries comme La Casa de Papel ou Stranger Things.

Netflix aurait donc recruté des pointures du secteur du jeu vidéo et préparerait une offre de jeux sur le modèle du service Apple Arcade donnant accès à une sélection de jeux moyennant un abonnement.

Sans confirmer directement cette initiative, la plate-forme a répondu via un porte-parole au site Polygon qu'elle était consciente que ses abonnés appréciaient les interactions avec leurs séries et histoires préférées et qu'elle allait "en faire plus en matière de divertissement interactif".

Cela pourrait donc passer par des jeux exclusifs (ou exclusifs dans le temps) en rapport avec les univers de ses séries et proposés en option. Après tout, les univers du jeu vidéo et des autres divertissements tendent à fusionner, à l'image des expérimentations de Fortnite en matière de diffusion de concerts, films et événements.