Netflix taille dans ses effectifs

Netflix est contraint de licencier parmi ses employés. Une situation que l'entreprise regrette et qui touche près de 2 % de son personnel aux États-Unis. Le groupe de Los Gatos donne des explications.

Leader mondial de la vidéo à la demande par abonnement, Netflix licencie environ 150 collaborateurs qui pour la plupart sont basés aux États-Unis. Une coupe dans ses effectifs qui représente de l'ordre de 2 % de son personnel aux USA.

À cela s'ajoute la suppression de plusieurs dizaines d'emplois à temps partiel dans son studio d'animation. Des postes de freelance pour son groupe de médias sociaux et d'édition sont également supprimés. Le mois dernier, il avait déjà été évoqué le licenciement d'employés du site Tudum de Netflix dédié aux fans de ses contenus.

" Ces changements sont principalement motivés par les besoins de l'entreprise plutôt que par les performances individuelles, ce qui les rend particulièrement difficiles car aucun d'entre nous ne veut dire au revoir à des collègues aussi formidables ", déclare un porte-parole de Netflix.

Netflix souligne le ralentissement de la croissance de ses revenus qui implique de ralentir la croissance de ses coûts en tant qu'entreprise. Lors de la publication de ses résultats du premier trimestre, le groupe de Los Gatos avait annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 7,9 milliards de dollars et un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars en recul de 7 % sur un an.

Après une perte historique d'abonnés pour Netflix

Les résultats ont été marqués par une perte de 200 000 abonnés et un total de 221,64 millions d'abonnés fin mars. Une première perte d'abonnés depuis dix ans, alors que Netflix avait anticipé un gain de 2,5 millions d'abonnés sur les trois premiers mois de l'année.

Netflix a mis en avant l'impact de la guerre en Ukraine et la suspension de son service en Russie, mais aussi le fait que des abonnés partagent des comptes hors du foyer comme frein à sa croissance. Un tel partage concernerait plus de 100 millions de foyers, dont 30 millions aux États-Unis et au Canada.

Directeur financier de Netflix, Spencer Neumann avait indiqué que le groupe va réduire une partie de la croissance ses dépenses au cours des deux prochaines années.

Sur le deuxième trimestre, Netflix s'attend à perdre 2 millions d'abonnés supplémentaires. Face à cette situation, le groupe a par ailleurs décidé d'accélérer pour le lancement d'un abonnement moins cher avec publicité et pour mieux lutter contre le partage des comptes.