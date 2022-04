Netflix : la publicité pour un abonnement moins cher à l'étude

Fin mars, le nombre d'abonnés payants pour Netflix atteint 221,64 millions. C'est une progression de 6,7 % sur un an (+14 millions d'abonnés), mais avec une perte de 200 000 abonnés sur le premier trimestre de l'année.

Cette perte d'abonnés sur un trimestre est une première depuis dix ans pour le service de vidéo à la demande par abonnement leader du secteur. Le coup est d'autant plus rude que Netflix avait anticipé un gain de 2,5 millions d'abonnés sur le premier trimestre.

Sans surprise, cette contre-performance a été immédiatement sanctionnée avec le cours de l'action Netflix à la Bourse de Wall Street qui a plongé de plus de 25 % lors des échanges électroniques après la fermeture des marchés hier.

Selon Netflix, la suspension de son service en Russie et la fin de tous les abonnements payants russes ont entraîné une perte nette de 700 000 abonnés payants. Sans cet impact, Netflix avance qu'il aurait obtenu 500 000 abonnements payants supplémentaires sur le premier trimestre.

Netflix finalement ouvert à l'idée de la publicité

C'est dans ce contexte que le fondateur et patron de Netflix évoque l'arrivée de la publicité. Un modèle pour lequel Reed Hastings avait pourtant manifesté une forte opposition par le passé, même si cette position semblait s'être récemment adoucie.

Après l'annonce de Disney+ qui va proposer un abonnement moins cher via un financement par la publicité, le directeur financier de Netflix avait souligné qu'il n'y a " pas d'opposition religieuse à la publicité. "

" Ceux qui ont suivi Netflix savent que j'ai toujours été contre la complexité de la publicité et un grand fan de la simplicité de l'abonnement. Mais je suis encore un plus grand fan du choix du consommateur. Permettre aux consommateurs qui souhaitent un prix plus bas et qui tolèrent la publicité d'obtenir ce qu'ils veulent est tout à fait logique ", déclare Reed Hastings.

Il ajoute que cette possibilité est actuellement à l'étude. Elle pourrait voir le jour dès l'année prochaine ou d'ici deux ans.

Netflix estime par ailleurs que le partage des comptes concerne plus de 100 millions de foyers, dont 30 millions aux États-Unis et au Canada. Un phénomène d'ampleur qui a profité à la notoriété de la plateforme, mais qui va désormais être plus sérieusement combattu.