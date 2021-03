Netflix : le partage de mot de passe se retrouve dans le collimateur

" Si vous ne vivez pas avec le propriétaire de ce compte, vous avez besoin de votre propre compte pour continuer à regarder. " Tel est le message que des utilisateurs de Netflix rapportent rencontrer. Le service de SVOD a confirmé (BBC) un test avec pour objectif de s'assurer que les personnes utilisant des comptes Netflix sont autorisées à le faire.

O no. Netflix doing the purge?!? pic.twitter.com/XXlHtfgfsy — chante most (@DOP3Sweet) March 9, 2021

Dans le cadre de ce test, les utilisateurs concernés ont la possibilité de vérifier qu'ils ont l'autorisation d'accéder au compte Netflix via un code envoyé par email ou SMS. Une procédure qui est donc assimilable à de la vérification en deux étapes.

En cas d'échec dans un délai imparti, le contenu Netflix n'est pas diffusé et il est donc demandé de créer son propre compte. Netflix n'entre pas dans les détails pour la détection d'une activité jugée inhabituelle et d'une personne qui tenterait d'utiliser un compte sans en être le propriétaire. Elle pourrait s'appuyer sur la localisation, les horaires, les contenus ou encore le type d'appareil.

Aussi pour la sécurisation des comptes

Une telle mesure peut être perçue comme un obstacle à certaines pratiques de partage de compte et mot de passe entre membres d'une même famille ou autres, mais c'est également un renforcement de la sécurité face à un commerce de comptes piratés et l'existence d'un marché noir rapportée à de nombreuses reprises par des entreprises de cybersécurité.

" Le service Netflix, ainsi que tout contenu regardé via le service, est réservé à un usage uniquement personnel et non commercial et ne doit pas être partagé avec des personnes extérieures à votre foyer ", peut-on lire dans les conditions d'utilisation de Netflix.



Tout en faisant avec, Netflix avait évoqué sous la pression des investisseurs une surveillance et un examen de la situation concernant le partage de mot de passe. Aucune mesure ferme n'a toutefois été prise, si ce n'est d'inciter les utilisateurs à se détourner de cette pratique quand elle va au-delà d'un même foyer.