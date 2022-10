Netflix n'aime plus le partage gratuit du mot de passe

À l'occasion de la publication de ses résultats pour le troisième trimestre, Netflix a annoncé le déploiement pour début 2023 d'une approche dite réfléchie visant à monétiser le partage de compte. Une initiative en ce sens, qui consiste à lutter contre le partage du mot de passe, fait l'objet depuis plusieurs mois d'un test dans des pays en Amérique du Sud.

En l'occurrence, il s'agit de permettre à des propriétaires de comptes de payer Netflix pour des amis ou des membres de leur famille avec lesquels ils souhaitent partager le service. Ils ont ainsi la possibilité de créer des sous-comptes, qui sont autrement qualifiés d'abonnés supplémentaires, pour des personnes extérieures au foyer.

À ce stade, Netflix reste assez évasif, que ce soit pour le montant du surcoût ou pour la détection d'un partage de compte à ramener dans le droit chemin, sans savoir s'il y aura des mesures de blocage le cas échéant. À titre indicatif et dans le cadre du test, Netflix a fait payer un supplément de 2,99 $ par mois pour l'ajout d'un foyer.

Le nombre d'abonnés Netflix repart à la hausse

Une telle monétisation du partage de compte est à replacer dans le contexte du récent lancement de la fonctionnalité de transfert de profil et l'arrivée de l'abonnement moins cher avec publicités à 5,99 € par mois. Par ailleurs, Netflix a retrouvé de sa superbe avec son nombre d'abonnés qui repart à la hausse.

Un rebond estival était attendu, mais il a été plus prononcé que prévu. Entre juillet et septembre, Netflix avait anticipé un million d'abonnés en plus dans le monde. Au troisième trimestre, ce sont finalement 2,4 millions d'abonnés supplémentaires et un total pour Netflix de plus de 223 millions d'abonnés.

" Après un premier semestre difficile, nous pensons être sur la voie d'une nouvelle accélération de la croissance. La clé est de faire plaisir aux abonnés. […] Lorsque nos séries et nos films enthousiasment nos abonnés, ils en parlent à leurs amis, puis davantage de personnes regardent, nous rejoignent et restent avec nous. "

Encore mieux pour le quatrième trimestre

Sur les trois derniers mois de l'année, Netflix prévoit 4,5 millions d'abonnés supplémentaires. Ce sera donc avec la contribution du nouveau forfait Essentiel avec pub, mais sans encore le tour de vis mondial concernant le partage de compte.

Même si le quatrième trimestre serait le plus gros trimestre de cette année pour Netflix, il resterait inférieur au quatrième trimestre de l'année dernière qui avait été marqué par l'ajout de 8,3 millions d'abonnés.