Temps de streaming vidéo : Netflix teste un minuteur

Dans le cadre d'un test limité à certains utilisateurs et sur Android, Netflix expérimente une fonctionnalité de minuteur. Le propos est d'interrompre la lecture et arrêter l'application dès la fin d'un contenu en cours de visionnage, ou après une période de temps fixée par l'utilisateur. Un choix est proposé entre 15, 30 et 45 minutes.

Le cas échéant, un décompte pour les dernières secondes de visionnage avant coupure apparaît à l'écran. L'occasion de donner à l'utilisateur la possibilité de revenir sur son choix initial… sauf s'il s'est endormi devant son contenu.

Dans un autre registre que pour le streaming vidéo, une telle fonctionnalité fait par exemple penser au minuteur de veille - ou sleep timer - avec l'application de streaming de musique Spotify. Il n'est toutefois pas clair si c'est le même objectif qui est recherché. S'endormir en musique est peut-être plus commun.



Selon The Verge, le test avec Netflix ne concerne que les profils pour les utilisateurs adultes. Il est prévu de l'étendre à d'autres appareils, mais cela dépendra aussi de l'accueil réservé par les premiers testeurs pour le leader mondial de la SVOD qui affectionne les expérimentations.

Rappelons que Netflix permet d'activer ou désactiver la lecture automatique de l'épisode suivant via les paramètres de profils et contrôle parental. De même pour la lecture automatique des mini-teasers de séries et films.