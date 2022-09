Ubisoft crée trois jeux mobiles exclusifs pour Netflix

Pour éviter la fuite d'abonnés, Netflix a plusieurs cordes à son arc. Une tentative concerne une diversification en matière de contenus avec une offre Netflix Games (ou Netflix Jeux). C'est ainsi une sélection de jeux mobiles (Android et iOS) avec accès illimité et inclus dans son abonnement.

De tels jeux sont sans publicité et sans achats intégrés. Pour le moment, un peu moins d'une trentaine de jeux sont proposés par le géant des services de vidéo à la demande par abonnement. Leur succès n'est toutefois pas au rendez-vous, même si Netflix assume depuis le début un démarrage à petite échelle. Ils n'auraient attiré que moins de 1 % des abonnés Netflix.

Pour gonfler son offre Netflix Games, le groupe de Los Gatos a déjà procédé au rachat de studios de jeux vidéo indépendants. Il annonce également un partenariat avec Ubisoft qui va créer trois jeux mobiles exclusifs. Ils seront disponibles sur Netflix à partir de l'année prochaine.

Avec l'incontournable franchise Assassin's Creed

En janvier 2023, ce sera une suite du jeu d'aventure et de réflexion Valiant Hearts basé sur la Première Guerre mondiale. Suivra ensuite un nouveau jeu mobile Mighty Quest for Epic Loot de la franchise éponyme. " Le jeu s'inspire du genre rebelle et propose une expérience qui rend hommage au premier combat hack-and-slash de la série dans un format inédit. "

L'annonce la plus marquante concerne néanmoins un jeu mobile Assassin's Creed qui est en cours de développement. En rappelant par ailleurs que Netflix s'était déjà rapproché d'Ubisoft pour notamment plusieurs séries en lien avec la franchise Assassin's Creed (une série live-action Assassin's Creed est actuellement en production pour Netflix), sans compter des séries animées.

Il y a donc toujours la recherche de synergies entre l'offre plus classique de Netflix pour par exemple des séries, et son offre dédiée aux jeux vidéo sur mobile.

Chacun y trouve son compte

" Nous sommes très heureux de travailler avec Ubisoft, une société célèbre pour les mondes inoubliables créés pour ses fans. Ce partenariat nous permettra de proposer à nos utilisateurs un accès exclusif à quelques-unes des franchises de jeux les plus passionnantes à mesure que nous étoffons le catalogue de jeux mobiles offerts aux abonnés Netflix du monde entier ", déclare Mike Verdu, responsable du développement des jeux chez Netflix.

Directeur exécutif d'Ubisoft Mobile, Jean-Michel Detoc souligne une volonté de créer des expériences sur toutes les plateformes. " Je crois que ce sera l'occasion rêvée pour les abonnés Netflix de découvrir nos mondes et univers sur mobile. "

Pour Ubisoft, ce devrait aussi être une opportunité de toucher un public qui n'est pas nécessairement tourné vers les jeux vidéo.