Neuralink : une démonstration des avancées de l'implant cérébral pour Halloween

Créer un implant implantable dans le cerveau qui permettra de communiquer directement et rapidement avec les machines ou de transférer ses pensées, c'est le but que s'est fixé Neuralink, startup fondée par Elon Musk.

Avant d'y arriver, la firme compte améliorer ou restaurer les capacités cognitives de personnes handicapées et de permettre l'utilisation d'équipements par la pensée. On a pu voir que c'est déjà possible avec certains gadgets avec des bandeaux analysant les ondes cérébrales ou lors d'expérimentations animales utilisant des implants.

Neuralink avait elle-même diffusé en 2021 la vidéo d'un singe jouant à Pong grâce à un système de puces implantées dans le cerveau. Depuis, les recherches se poursuivent discrètement tout en attendant le feu vert des autorités pour mener des essais cliniques sur les humains, qu'Elon Musk anticipait avant fin 2022.

Le temps des révélations ?

L'année n'est pas terminée mais la FDA américaine ne donne pas d'indication quant à une éventuelle approbation à court terme. En attendant, on devrait en savoir sur l'état d'avancement des recherches le 31 octobre prochain.

Neuralink progress update show & tell on October 31 st (Halloween) — Elon Musk (@elonmusk) August 22, 2022

Pour Halloween, le milliardaire annonce déjà que Neuralink va faire une présentation de ses travaux et peut-être procéder à de nouvelles démonstrations. Celle-ci va se faire dans des conditions particulières alors que le doute s'est installé sur la capacité à avancer dans ce domaine très particulier et que d'autres sociétés comme Synchron semblent avancer sur le terrain de l'implant cérébral permettant de contrôler un ordinateur.

L'hypothèse d'un rachat de Synchron par Neuralink a même commencé à circuler même si cette dernière indique seulement voir investir dans ce concurrent afin d'en suivre les progrès.