Neuralink : les essais cliniques d'implant cérébral se confirment pour 2022

Après les voitures électriques, l'espace et les tunnels, le milliardaire Elon Musk s'intéresse aussi au cerveau avec sa startup Neuralink. L'idée est de préparer les futures interfaces qui connecteront directement le cerveau au réseau et aux équipements électroniques pour une communication plus directe.

A plus court terme, cela pourrait permettre de créer des implants aidant les personnes handicapées à récupérer des fonctions ou à contrôler des équipements par la pensée.

Credit : Neuralink

Le mois dernier, l'homme d'affaires évoquait la possibilité de lancer des essais cliniques dès 2022 pour tester des implants cérébraux sur l'humain, après des essais sur divers animaux.

Cette phase pourrait bien être enclenchée dès cette année si l'on en croit les offres d'emploi publiées récemment par Neuralink qui mettent l'entreprise en quête d'un directeur d'essais cliniques en charge de mener des essais d'implant sur l'homme.

Le poste est proposé à Fremont (Californie) et permettra à l'heureux élu d'être au contact des meilleurs médecins et ingénieurs dans ce domaine et de pouvoir former l'équipe qui mènera les activités de recherche clinique, indique Bloomberg.

Neuralink devra obtenir les certifications de la FDA (Food and Drug Administration) pour réaliser ses expériences, avec plusieurs étapes à valider avant les tests proprement dits.