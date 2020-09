Véhicules électriques : le fondateur de Nikola démissionne après les accusations de fraude

| Source : Financial Times

Accusé d'avoir travesti la présentation de son poids lourd électrique / hydrogène, le fondateur et président du conseil d'administration de Nikola Trevor Milton annonce sa démission.

La firme Nikola offre depuis plusieurs années un aperçu du futur de l'automobile avec un projet de poids lourd à motorisation électrique alimentée par une pile à hydrogène, étendu depuis à la conception d'un SUV électrique Badger.

Si le soutien financier de General Motors lui a donné des ailes, un rapport du short-seller Hindenburg Research a largement plombé l'ambiance en affirmant que le poids lourd de Nikola était loin d'être aussi finalisé que ne le laissaient entendre les présentations le montrant semblant circuler sur une route alors qu'il dévalait une pente en roue libre, et que la société avait donc menti aux investisseurs et observateurs.

L'entreprise, durement touchée en Bourse, a rapidement réagi en dénonçant une campagne de dénigrement mais cela n'a pas suffi à sauvé la tête de son fondateur et président exécutif du conseil d'administration Trevor Milton qui annonce sa démission.

Il est remplacé par Stephen Girsky, administrateur au conseil de Nikola et ancien vice-président du conseil d'administration de General Motors. La charge de Hindenburg Research était sévère envers Trevor Milton pour son activité au sein de Tesla mais aussi ses activités passées.

Nikola Badger

En se désengageant de la firme qu'il a fondée et dont il est le principal actionnaire, Trevor Milton va pouvoir organiser sa défense face à ce qu'il dénonce comme des allégations mensongères.

Ces perturbations au sein de la direction n'arrivent pas au meilleur moment pour l'entreprise qui doit justement concrétiser les promesses faites depuis plusieurs années autour des véhicules électriques et hydrogène, alors que le secteur commence à sérieusement s'organiser chez les grands acteurs du marché automobile et que la fenêtre d'opportunité se réduit pour les nouveaux venus et entreprises innovantes.