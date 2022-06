Nvidia GeForce RTX 40 : d'août à octobre, les cartes graphiques Lovelace vont défiler

La présentation des différents membres de la série RTX 40 de Nvidia va se jouer sur l'été et l'automne.

La gamme GeForce RTX 40 de cartes graphiques va tirer parti de l'architecture Ada Lovelace de Nvidia et pousser les performances plus avant. Selon le site Videocardz, les RTX 4090 et RTX 4080 auront la même board PG139 mais la première exploitera un GPU AD102 quand la seconde utilisera un GPU AD103.

De son côté, la RTX 4070 utilisera une board distincte PG141 avec un GPU AD104. Et si l'on devrait entendre parler de la série durant l'été, les fenêtres de lancement se précisent un peu plus.

Le système de refroidissement d'une supposée RTX 4090 / RTX 4090 Ti

L'été sera chaud

On croit savoir que la RTX 4090 et ses 24 Go de mémoire GDDR6X sera lancée la première. Cela se jouerait finalement durant le mois d'août, d'après les dernières informations obtenues.

La RTX 4080 arriverait ensuite en septembre et la RTX 4070 fermerait le bal avec un lancement en octobre. Ces données peuvent encore changer en fonction des stocks de cartes RTX 30 et des mouvements de la concurrence.

Il reste également à voir si l'officialisation de la gamme se jouera bien durant le mois de juillet comme l'ont laissé entendre certains leakers.