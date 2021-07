Nothing Ear 1, les écouteurs TWS transparents avec réduction de bruit officialisés par le fondateur de OnePlus

La jeune société Nothing, pilotée par l'ancien co-fondateur de OnePlus Carl Pei, dévoile son premier produit. Les écouteurs TWS Nothing Ear 1 misent sur un design original et des fonctions avancées comme l'ANC tout en conservant un tarif attractif.

Après plusieurs mois de teasing, l'entreprise Nothing, dirigée par Carl Pei, ancien patron de OnePlus, donne naissance à son premier produit : les écouteurs TWS Nothing Ear 1.

La philosophie consiste à équilibrer fonctions high-tech et ergonomie tout en proposant des produits à des tarifs relativement abordables. Pour se distinguer, les Nothing Ear 1 misent sur un design fait d'une coque transparente. Un point rouge ou blanc distinguera les oreillettes droite et gauche et la tige est tactile.

Les oreillettes profitent de drivers de 11,6 mm et d'un son calibré par Teenage Engineering, tout en offrant également de la réduction active de bruit (ANC) grâce à trois micros embarqués sur les oreillettes qui permettront également de limiter le bruit du vent lors de conversations téléphoniques. L'ANC dispose d'un mode Transparency pour laisser passer la voix.

Les Nothing Ear 1 offriront 4 heures d'autonomie avec ANC activé et 24 heures avec le boîtier de charge, ou 5,7 heures sans ANC (et 34 heures avec le boîtier de charge), avec charge en USB-C ou sans fil Qi et charge éclair assurant 8 heures d'écoute en seulement 10 minutes de charge.

Le pilotage se fait depuis la zone tactile sur la tige de l'oreillette ou par gestuelles, avec une application sur smartphone qui ajoutera la gestion des égaliseurs et la recherche des oreillettes. Ces dernières sont certifiées IPX4 les protégeant contre les éclaboussures et exploitent la connectivité sans fil Bluetooth 5.2.

En Europe, les écouteurs TWS Nothing Ear 1 seront proposés à 99 €. Aux Etats-Unis, un premier lot sera disponible le 31 juillet avant un lancement général le 17 août sur le site officiel et certains revendeurs partenaires.