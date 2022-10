Nothing lance les Ear (stick) face aux AirPods d'Apple

Après les écouteurs sans fil Ear (1), puis le smartphone Phone (1), la jeune marque britannique Nothing fondée par Carl Pei (cofondateur de OnePlus) revient sur le devant de la scène avec un troisième produit. Ce n'est pas l'occasion d'introduire un nouveau type de produit pour Nothing puisqu'il s'agit une nouvelle fois d'écouteurs TWS.

Les Nothing Ear (stick) soignent leur apparence avec un design toujours singulier fait de transparence au niveau de la tige. Cela va jusqu'au boîtier de charge dont la forme est inspirée des tubes de rouge à lèvre, avec en outre une ouverture par rotation permettant d'accéder aux écouteurs.

Toutefois, les Ear (stick) ne représentent pas une montée en gamme par rapport aux Ear (1) qui pourraient être estampillés Pro en comparaison. C'est du moins le cas en se basant sur le fait que la réduction active du bruit n'est plus de la partie et ce ne sont plus des embouts auriculaires en silicone.

Avec technologie de verrouillage des basses

Les Ear (stick) ont une conception semi intra-auriculaire et pèsent 4,4 g. Ils sont équipés de haut-parleurs de plus grande taille avec 12,6 mm de diamètre et Nothing souligne des transducteurs personnalisés. Un développement qui a donc eu lieu en interne pour un réglage du son comme désiré par la marque.

Une technologie de verrouillage des basses mesure la taille du canal auditif à l'aide d'un micro. Elle permet de détecter la perte de basses et ajuster automatiquement l'égaliseur des écouteurs pour une compensation. Avec trois micros, la technologie Clear Voice est améliorée et permet de davantage filtrer les bruits de fond. Nothing évoque une réduction de 31 dB.

Les commandes pour le contrôle de la lecture ou encore du volume se font par pression sur chaque écouteur (via les tiges). Les paramètres et fonctionnalités pour les Ear (sitck) sont directement intégrés au smartphone Phone (1). Sinon, les fonctionnalités sont disponibles dans une application Nothing X pour Android et iOS.

Mauvaise surprise pour le prix de Ear (1)

Les écouteurs sans fil Nothing Ear (sitck) sont certifiés IP54. Ils prennent en charge les codecs audio Bluetooth AAC et SBC. Leur autonomie est de jusqu'à 7 heures d'écoute de musique et jusqu'à 29 heures avec le boîtier de charge. Ce dernier permet d'obtenir 2 heures d'autonomie avec 10 minutes de charge.

Les Ear (stick) seront disponibles à partir du 4 novembre prochain sur nothing.tech et le 9 novembre sur Amazon à un prix de 119 €. Nothing indique avoir écoulé 530 000 exemplaires de ses écouteurs Ear (1) depuis leur lancement.

Si les Ear (stick) débarquent à 119 €, les Ear (1) vont dans le même temps voir leur prix passer de 99 € à 149 €.