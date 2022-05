Le Nothing Launcher disponible en beta sur Android 11

En attendant le Nothing Phone (1), vous pouvez déjà goûter au Nothing Launcher de l'interface Nothing OS en version beta.

La jeune marque Nothing emmenée par Carl Pei, ex-dirigeant de OnePlus, doit lancer un premier smartphone Nothing Phone (1) durant l'été. Sous Android, ce dernier exploitera une surcouche Nothing OS que son créateur veut épurée et de style Pixel.

Pour en donner un avant-goût, il a proposé de tester le Nothing Launcher exprimant cette philosophie sur un petit nombre de smartphones d'abord et désormais sur toute machine dotée d'Android 11 et plus.

Le launcher est lancé en version beta et accessible à tous et permettra de se faire une idée de ce que prépare la firme. Une page "Comment installer" facilitera l'installation et les fonds d'écran et sonneries sont rassemblés dans un espace Dropbox accessible depuis les paramètres.

Un nouveau style à adopter

Les premières impressions des internautes sont relativement mitigées dans la mesure où le launcher, hormis son style spécifique, n'apporte pas grand-chose de neuf.

Le but est sans doute ici de tester l'intérêt du public pour le nouveau design minimaliste proposé par la future interface. Une fiche technique supposée du Nothing Phone (1) suggère pour le moment qu'il s'agira d'un modèle de milieu de gamme comme il en existe déjà beaucoup sur le marché. Pour se démarquer, Nothing va devoir aller plus loin que les effets d'annonce.

Le Nothing Launcher en version beta peut être librement téléchargé depuis le portail Google Play.