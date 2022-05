Nothing Phone (1) : quelles caractéristiques pour le premier smartphone de la marque ?

Nothing prépare son premier smartphone et n'a pas encore dévoilé grand-chose des caractéristiques. Elles commencent à se révéler officieusement.

Le premier smartphone de la marque Nothing ne sera lancé que cet été et la firme n'en a pas révélé beaucoup de détails, préférant mettre en avant une nouvelle interface Nothing OS dont le launcher vient d'être lancé en version beta.

Un leaker fournit une liste des caractéristiques, apparemment d'après le manuel du Nothing Phone (1) accessible sur le site Amazon Inde. Le smartphone s'annonce comme un modèle de milieu de gamme avec un affichage 6,43 pouces AMOLED 90 Hz avec support du HDR10+ et un SoC Snapdragon 778G associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le listing évoque un capteur photo avant de 32 megapixels, sans doute en poinçon, et un triple capteur photo à l'arrière, avec un module principal de 50 megapixels, un ultra grand angle de 8 megapixels et un capteur 2 megapixels pour la macro ou la capture des données de profondeur.

La capacité de la batterie du Nothing Phone (1) serait de 4500 mAh et le smartphone disposerait d'une charge sans fil. Bien sûr, on trouvera à bord Android 12 et la fameuse surcouche Nothing OS qui constituera le coeur de la proposition du fabricant, avec une interface se voulant à la fois épurée, ergonomique et adaptée à l'utilisation des gadgets associés comme les écouteurs Nothing Ear(1) .

A voir maintenant si ces caractéristiques seront bien celles du premier smartphone de Nothing.