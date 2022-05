Nothing Phone (1) : certifié en Inde, testé en interne avant son lancement

La jeune marque Nothing prépare son premier smartphone pour cet été et les préparatifs vont bon train. La firme a annoncé ses premiers partenariats de distribution pour son Nothing Phone (1) avec les opérateurs O2, Deutsche Telekom et Flipkart il y a quelques jours.

Parallèlement, le smartphone a été repéré dans les documents de certification du BIS indien avec un numéro de référence : A063 qui facilitera son repérage ultérieurement.

De son côté, le leaker Mukul Sharma affirme que le Nothing Phone (1) passe les dernières étapes de sa validation en interne en Inde, suggérant que l'officialisation ne va plus tarder.

Quelles caractéristiques pour le Nothing Phone (1) ?

La production pour l'Asie et l'Europe aurait démarré, ce qui évoque aussi un lancement plutôt en début ou milieu d'été. Les caractéristiques restent encore hypothétiques avec un possible affichage 6,43 pouces FHD+ AMOLED et un SoC Snapdragon 778G qui apportera une compatibilité 5G.

On évoque également un module photo principal de 50 megapixels et une batterie de 4500 mAh. Le smartphone tournera sous Android 12 avec une surcouche Nothing OS épurée qui se dévoile peu à peu, à l'image du Nothing Launcher à tester sur smartphone Android 11.