Nothing Phone (1) : le design en partie dévoilé avant son annonce

L'annonce officielle n'interviendra que le 12 juillet mais selon un processus bien rodé les informations sont distillées au compte-goutte en amont. Le Nothing Phone (1), premier smartphone de la marque livre ainsi peu à peu ses secrets.

La page officielle chez Nothing a été mise à jour et montre le dos du smartphone en coloris blanc. On y retrouve dessiné les symboles dévoilés lors de la présentation de Nothing OS et un dos qui semble transparent mais dont les composants sont masqués par des caches.

Design semi-transparent

L'image confirme la présence de deux capteurs principaux à l'arrière regroupés dans un bloc photo plutôt compact. Un grand ensemble central correspond sans doute à une bobine de charge sans fil et la partie basse ne dévoile pas grand-chose si ce n'est le logo Nothing et les certifications.

La face avant n'est pas encore montrée et l'on présume un affichage plan AMOLED avec un poinçon pour le capteur photo avant. Le Nothing Phone (1) pourrait profiter du nouveau SoC Snapdragon 7 Gen 1 et embarquer Android 12 avec une surcouche Nothing OS épurée.